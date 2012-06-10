Как вырастить урожайный куст помидор 30 кг

Мы все мечтаем вырастить самый большой урожай помидор, огурцов и т.д.

Есть возможность увеличить урожай помидор с одного куста, но на двух корнях!

Для этого нуж но в одну емкость посадить рядом 2-4 семечки. Как только росточки взойдут, выберите 2 самых крепких и оставьте их для подращивания.

Когда толщина стебельков вырастет достаточно большой, то острой бритвой срежьте кожицу с обоих стебельков и соедините их друг с другом.

Длина разреза должна быть 2-3 см. Обмотать росточки можно пленочкой. Спустя 2 недели пленку снимите и выращивайте обычным способом. Перед тем как высаживать помидоры в грунт, более слабую верхушку прищипните.

При посадке в теплицу привяжите рассаду к крепкому колышку, хорошенько поливайте и подкармливайте помидор. Не забывайте у вашего помидора не один, а два корня и поить-кормить его нужно “за- двоих”!

С такого кустика с двумя корнями можно собрать до 30 кг помидор.