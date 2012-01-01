С приходом весны люди не только приступают к полевым работам на своих фермах, но и часто решают выращивать цыплят – бройлеров. Тогда возникает множество вопросов: каких цыплят покупать, как правильно кормить и ухаживать за ними, какую температуру поддерживать? Даже опытные люди иногда сталкиваются с самыми разными ситуациями, в которых куры плохо растут или заболевают. На вопросы о разведении цыплят-бройлеров отвечают специалисты по птицеводству и литовские фермеры с многолетним опытом. Читать далее… →