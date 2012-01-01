Как положить дорожки без копания и без тяжелого труда и вложений финансов? Многие дачники любят природу и тропинки природные из травы. Но, можно сделать сочетание плитки с травой между ними. Вам не понадобится убирать землю и насыпать песок и гравий. Этот процесс намного проще и бюджетнее.
Строительство жилого дома на землях сельхозназначения
Покупая, земельный участок впервые, у многих из нас возникает масса вопросов, связанных с правоохранительными и нормативными документами.
Как грамотно купить земельный участок и поставить на нем жилой дом?
Какой дом можно строить на землях сельхозназначения и как потом его оформить?
Давайте попробуем в этом разобраться.
Как сшить вигвам своими руками
Наступила прохладная погода. Дети в песочнице не играют, а с удовольствием играют дома. Для этого нужно немножко обустроить им место игр. Как сшить вигвам – домик из материала. Родословная вигвама идет из экзотических для нас стран. Мы играли, строя домики под столом или кроватью. Куда удобнее за пример взять дом туземцев.
Как перекрасить старую мебель модной краской с патиной
Как правильно выращивать цыплят – бройлеров?
С приходом весны люди не только приступают к полевым работам на своих фермах, но и часто решают выращивать цыплят – бройлеров. Тогда возникает множество вопросов: каких цыплят покупать, как правильно кормить и ухаживать за ними, какую температуру поддерживать? Даже опытные люди иногда сталкиваются с самыми разными ситуациями, в которых куры плохо растут или заболевают. На вопросы о разведении цыплят-бройлеров отвечают специалисты по птицеводству и литовские фермеры с многолетним опытом.