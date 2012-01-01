дорожки из плитки

Как положить дорожки без копания на даче

 Как положить дорожки без копания и без тяжелого труда и вложений финансов? Многие дачники любят природу и тропинки природные из травы. Но, можно сделать сочетание плитки с травой между ними. Вам не понадобится убирать землю и насыпать песок и гравий. Этот процесс намного проще и бюджетнее.

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КРАСИВЫЙ ДОМ

Строительство жилого дома на землях сельхозназначения

Покупая, земельный участок впервые, у многих из нас возникает масса вопросов, связанных с правоохранительными и нормативными документами.
Как грамотно купить земельный участок и поставить на нем жилой дом?
Какой дом можно строить на землях сельхозназначения и как потом его оформить?
Давайте попробуем в этом разобраться.

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Как сшить вигвам своими руками

Наступила прохладная погода. Дети в песочнице не играют, а с удовольствием играют дома. Для этого нужно немножко обустроить им место игр. Как сшить вигвам – домик из материала. Родословная вигвама идет из экзотических для нас стран. Мы играли, строя домики под столом или кроватью. Куда удобнее за пример взять дом туземцев.

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Как перекрасить старую мебель модной краской с патиной

Рассмотрим варианты как перекрасить мебель из СССР современными красками. Очень ли это сложно. Можно ли перекрасить в домашних условиях. Какие краски использовать.

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Как правильно выращивать цыплят – бройлеров?

С приходом весны люди не только приступают к полевым работам на своих фермах, но и часто решают выращивать цыплят – бройлеров. Тогда возникает множество вопросов: каких цыплят покупать, как правильно кормить и ухаживать за ними, какую температуру поддерживать? Даже опытные люди иногда сталкиваются с самыми разными ситуациями, в которых куры плохо растут или заболевают. На вопросы о разведении цыплят-бройлеров отвечают специалисты по птицеводству и литовские фермеры с многолетним опытом.

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