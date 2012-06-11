Болезни томатов многим знакомы. Томаты, помидоры, помидорчики давно уже стали нашими любимыми и всегда присутствуют на нашем столе. Чтобы их вырастить нужно приложить немало труда.

Томаты болеют многими заболеваниями, самые распространенные из них – грибковые заболевания. И сейчас мы рассмотрим некоторые из них.

БОЛЕЗНИ ТОМАТОВ

Фитофтора – расплывчатые твердые пятна на плодах, которые пронизывают и мякоть плода. Особенно страдают фитофторой помидоры в открытом грунте. Болезни томатов заразные и передаются очень быстро друг другу.

Хотя бы одно растение заболевшее в теплице способно в очень короткие сроки поразить все помидоры в теплице. Благоприятные условия для развития фитофторы -это сырость в теплице и холодные сквозняки.

Старайтесь подбирать сорта помидоров которые устойчивы к заболеванию фитофторы.

Меры борьбы:через 20 дней после посадки помидоры опрыскивают раствором “Заслон” (3 колпачка на 1 литр воды). После первой обработки проведите вторую обработку препаратом “Барьер”. Он снижает заболевание фитофторой. Препарат готовят следующим образом- 5 столовых ложек “Барьера” на 10 литров воды.

Многие обрабатывают помидоры после зацветания 3 цветочной кисти следующим способом- на 10 литров теплой воды берут полный стакан мелко измельченного чеснока и 1 грамма марганцовки. Расход такого настоя- о.5 литра на 1 квадратный метр.

Для профилактики фитофторы или при ее первых признаках появления у томатов обработайте растения препаратом “Оксихом”- 2 таблетки на 10 литров воды.

Вершинная гниль. Признаком вершинной гнили являются вдавленные пятнышки- черные и блестящие с запахом гнили. Болезнь может возникнуть из-за недостаточного содержания влаги в почве, избыточном содержании азота, но недостаточном содержании кальция.

Меры борьбы: Правильный полив, особенно в жаркую и сухую погоду. Опрыскивайте зараженные растения раствором кальциевой селитры (столовая ложка на 10 л воды). Обязательно сжигайте зараженные плоды при малейшем подозрении на болезни томатов.

Бурая пятнистость, или листовая плесень, часто поражает томаты в теплицах накрытых пленкой. На нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с серым налетом. Листья засыхают, а сам кустик помидора погибает. Споры надолго сохраняются в земле и быстро переносятся с одного растения на другое.

Меры борьбы: заболевание бурой пятнистостью возникает при поливе помидор холодной водой и при низкой температуре ночью. Для предотвращения этой болезни снижайте полив растений и увеличьте температуру в теплице- закройте двери теплицы.

Раствор для опрыскивания от фитофторы- на 10 литров воды взять 2 столовых ложки коллоидной серы или 1 столовую ложку медного купороса. Добавьте жидкого мыла для того, чтобы раствор прилипал к растениям и опрыскайте раствором все кусты помидоров.

Далее через 5-6 дней опрыскайте препаратом “Заслон” или “Барьер”. Теплицу обработайте раствором фундазола или медного купороса (10 литров воды на 1 стакан медного купороса). На следующий год в эту теплицу растения помидоров сажать нельзя!

Мозаика. Вирусная болезнь томатов, распространена как в теплице, так и в открытом грунте.При мозаике на листьях образуются желто-зеленые пятна. Листья скручиваются и засыхают. Помидоры плохо плодоносят и быстро засыхают.

Меры борьбы: Заболевшие растения сжигают. Для профилактики от заболевания мозаикой семена протравите 1 % раствором марганцовки (1 грамм марганцовки на 10 литров воды) в течение 25-30 минут. Два-три раза с трехнедельным перерывом полейте рассаду раствором марганцовки .

Каждые 7 дней обработайте растения томатов обезжиренным молоком (1 литр обезжиренного молока на 10 литров воды + 1 чайную ложку мочевины).

Для посева лучше брать 2-3 годичные семена помидоров.

Пасынкование помидоров проводите путем обламывания листьев и новых цветочных завязей не касаясь сока растений, чтобы не перенести заболевание с одного растения на другое.

При 20-25°С и большой влажности болезнь томатов быстро прогрессирует.

Меры борьбы: опрыскивание фундазолом, перед опрыскиванием созревшие плоды снять, прекратить полив , теплицу хорошо проветрить.

Подготовка семян помидоров к выращиванию

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Серая гниль поражает растения томатов когда начинается сезон дождей и понижается температура на улице. На помидорах появляются круглые пятна, которые увеличиваются со временем. Серая гниль появляется на стеблях, листьях, цветках и покрываются серой плесенью.

Меры борьбы:удалите все пораженные кусты и продезинфицируйте почву.

Корневая гниль поражает растения в теплицах. Корневая шейка помидоров загнивает и растение погибает.

Данным заболеванием болеют и огурцы.



Меры борьбы: после поражения томатов корневой гнилью обработайте теплицу раствором медного купороса и желательно снимите верхний слой земли.

Фомоза (бурая гниль) развивается только на плодах томатов. На помидорке появляется небольшое пятно (3-4 см) у основания плода.

Меры борьбы с этой болезнью томатов:не подкармливайте растения томатов свежим навозом, не перекармливайте азотом и не создавайте в теплице лишнюю влагу. Зараженную теплицу обработайте фундазолом, а пораженные растения сожгите.